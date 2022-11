Napoli, Ounas pentito: “Non avrei mai dovuto firmare”

In una lunga intervista, il calciatore ha dichiarato di essersi pentito di aver firmato per il Napoli: ecco le sue parole

Non sempre si è felici di alcune scelte fatte per la propria vita. Lo sa bene Adam Ounas, ex calciatore e attaccante del Napoli ora nel Lille. Il giocatore francese, naturalizzato algerino, ha rilasciato una lunga intervista per la stampa francese e ha dichiarato di essersi pentito della sua scelta di firmare con il Napoli.

Ounas pentito della sua esperienza a Napoli

L’algerino ha utilizzato parole molto forti per descrivere la sua esperienza e ha anche ammesso di essere molto dispiaciuto per essersi integrato poco nel club azzurro. Ecco le sue parole: “Con il senno di poi non avrei mai firmato con il Napoli. Avrei giocato un terzo anno a Bordeaux, oppure avrei accettato l’offerta della Roma, che mi voleva per sostituire Salah dopo la cessione al Liverpool. Le scelte di carriera sono importanti, ne ho fatta una brutta e Crotone mi ha aperto gli occhi.

Oggi con la mia famiglia siamo felici di essere tornati in Francia e a Lille” ha spiegato il calciatore.

Sul Crotone ha invece dichiarato: “Quando nel gennaio 2021 arrivai a Crotone e scoprii la città, i giocatori, il livello della squadra, ho capito come stavano le cose. A Crotone mia moglie mi ha chiesto di svegliarmi”.