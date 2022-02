Napoli, Ounas recuperato: ci sarà nella gara contro l’Inter

Adam Ounas è un attaccante del Napoli e della nazionale algerina, classe 1996. Il giovane ha avuto diverse complicazioni dopo aver contratto il Covid-19, ma giungono finalmente buone notizie per Luciano Spalletti. Analizziamo meglio la situazione del giocatore.

Complicazioni Covid

L’attaccante, così come tantissimi altri protagonisti di Serie A, ha dovuto affrontare la positività al Covid-19. Fortunatamente l’esterno di Spalletti si è negativizzato ma ha avuto diverse complicazioni cardiologiche che hanno chiaramente fatto preoccupare il club azzurro. Tuttavia, sono buone le notizie che arrivano da Napoli circa il suo rientro.

Ci sarà per il big match contro l’Inter

Il giovane si è allenato in un campo a parte, ma solo perché i suoi colleghi erano in palestra. Secondo l’edizione odierna di Tuttosport, Ounas sta recuperando bene e in fretta, per questo Spalletti potrà schierarlo nella partita importantissima contro l’Inter che si giocherà sabato prossimo alle ore 18:00 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

L’algerino è assente dal 22 dicembre ma è un punto cardine per la squadra azzurra. Ad oggi, quindi, Spalletti dovrà utilizzare la migliore formazione per ogni gara da disputare.

Sicuramente non sono state settimane semplici per lui, che pur essendosi unito alla Nazionale algerina per prender parte alla Coppa d’Africa, non è mai sceso in campo. Dopo essersi sottoposto ai test necessari, ora è pronto per tornare a giocare.