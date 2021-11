Napoli, padrone del proprio destino sul caso Insigne: la situazione

In casa Napoli continua a tenere banco, incessantemente, la questione Insigne. Dopo una lunga fase di stallo silenziosa, nelle ultime ore vi è stato un importante botta e risposta tra Pisacane, l’agente di Insigne, e De Laurentiis, presidente del Napoli.

Il primo ha raccontato come al suo assistito sia stato offerto, per il rinnovo, addirittura un milione di euro in meno rispetto al contratto attualmente percepito. Il secondo invece, come suo solito, è stato meno esplicito, ribadendo però la sua posizione in merito alla faccenda.

Difficile al momento capire come potrà evolversi la faccenda, eppure una cosa appare chiara: il Napoli è l’unico e solo artefice del proprio destino circa la situazione di Insigne. Il capitano azzurro infatti non ha mai nascosto la sua volontà di rimanere in azzurro, a vita se possibile.

Inoltre le tentazioni di mercato sono poche e deboli: l’Inter ha fatto qualche sondaggio, così come il Toronto dall’America. Suggestioni più che altro, a certificare che il Napoli ha il coltello dalla parte del manico.

Per ora non c’è nessuna trattativa tra Pisacane e altri club interessati, e non vi è neanche la volontà da parte dell’agente di trovare una squadra per il proprio assistito. L’obiettivo è la permanenza a Napoli. Come ogni matrimonio però, bisogna essere d’accordo in due.