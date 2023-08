Napoli, Pafundi il colpo a sorpresa di ADL? Il calciatore ha già accettato la sua squadra del cuore

Simone Pafundi e il Napoli, un rapporto nato sin da quando era bambino il giocatore e maturato nel corso degli anni. Il calciatore non ha mai nascosto di tifare azzurro, tanto che gli piacerebbe un giorno giocare nel capoluogo campano.

Desiderio che presto potrebbe finire per essere esaudito, specialmente perché i partenopei sembrano aver intenzione di acquistare il giocatore. L’attaccante arriverebbe in azzurro per crescere sotto Osimhen e Kvara e poi essere lanciato nel grande calcio dalla prossima stagione, ovvero quando l’attaccante nigeriano andrà via da Napoli.

Per Pafundi ne ha parlato il Mattino: “Tantissimi i giocatori nel mirino del Napoli, tra cui anche Pafundi che è uno dei prospetti più interessanti e attesi in Italia. Non è un caso che, nonostante non abbia giocato quest’anno con la prima squadra dell’Udinese, il commissario tecnico Roberto Mancini abbia deciso lo stesso di convocare più volte il gioiello classe 2006 per lanciarlo subito nel mondo dei grandi. La società friulana lo valuta non meno di 10 milioni”.