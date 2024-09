Napoli-Palermo, le formazioni: Conte cambia ancora modulo e ben undici calciatori

Alle ore 21 del 26 settembre, allo stadio Diego Armando Maradona, scenderanno in campo Napoli e Palermo per giocare la gara di Coppa Italia. La squadra di Antonio Conte sarà rivoluzionata, con il mister pronto ad effettuare diversi cambi per far rifiatare chi ha giocato di più in queste prime settimane di campionato.

Ci saranno diverse novità, con il mister pronto ad effettuare ben undici cambi rispetto alla formazione scesa in campo qualche giorno fa contro la Juventus di Motta. In porta scelta d’obbligo con Caprile, il quale prenderà il posto dell’infortunato Meret.

In difesa si continuerà a quattro, con Mazzocchi e Spinazzola sugli esterni e Rafa Marin e Juan Jesus al centro. A centrocampo subito spazio a Gilmour, il quale sarà affiancato da Folorunsho. Scelta a sorpresa in attacco, con tre calciatori da supporto a Giovanni Simeone: Ngonge, Raspadori e David Neres. Queste le probabili formazioni:

NAPOLI (4-2-3-1): Caprile; Mazzocchi, Rafa Marin, Juan Jesus, Spinazzola; Folorunsho, Gilmour; Ngonge, Raspadori, David Neres; Simeone. Allenatore: Antonio Conte.

PALERMO (4-3-3): Desplanches; Diakité, Ceccaroni, Nikolaou, Lund; Segre, Ranocchia, Gomes; Le Douaron, Brunori, Di Francesco. Allenatore: Alessio Dionisi.