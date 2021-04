Napoli, per la panchina piacciono sempre Italiano e Dionisi. Ecco poi le ultime di calciomercato

A poco più di un mese dalla fine della contesa tricolore si accende il calciomercato delle italiane , in previsione della prossima stagione che dovrebbe segnare il tanto atteso ritorno alla normalità. Tanti top club sono alla ricerca del colpo in largo anticipo rispetto all’apertura ufficiale delle contrattazioni. Juventus, Milan e Napoli si spartiscono, al momento, il ruolo di regina del mercato.

Non è passata inosservata la visita dell’agente Pisacane al quartier generale della società rossonera. Dalle ultime indiscrezioni la discussione avrebbe riguardato il più classico dei “salti del naviglio” di Danilo D’ambrosio dall’Inter ai cugini del Milan. Il giocatore è in scadenza con i nerazzurri. Mister Pioli, da sempre grande estimatore del laterale tuttofare ex Torino, è pronto ad abbracciarlo la prossima estate a Milanello.

Sbaglia invece chi pensa che nella stessa occasione Pisacane abbia parlato col Diavolo anche di Lorenzo Insigne. Secondo il giornalista Ciro Venerato non ci sarebbe alcun interesse verso il capitano azzurro che avrebbe un ingaggio troppo alto per il budget del Milan. Eppure le indiscrezioni raccolte dal cronista non si fermano certamente qui.

Per l’opinionista napoletano ci sarebbero voci sempre più fondate di un clamoroso ritorno in Italia per il playmaker del Chelsea, Jorginho. Pare che Juventus e Napoli stiano intessendo nuovi contatti con l’entourage dell’italo-brasiliano che tra due anni vedrà il contratto stipulato col club inglese andare in scadenza. La Vecchia Signora lo aveva messo nel mirino già sotto la gestione Sarri. Per il Napoli, il ritorno tra i ranghi, sarebbe una mera questione di cuore.

L’ultima news riportata da Venerato riguarda invece l’allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, da tempo nel mirino delle big. Per il giornalista, il fratello più giovane di Superpippo sarebbe invece pronto a rinnovare con i biancocelesti rifiutando, di fatto, la corte della Juventus. Questione allenatori aperta anche per il Napoli che continua a visionare l’operato di diversi coach in Italia e all’estero. Piace tanto Fonseca della Roma ma non tramontano le piste che portano a Italiano e Dionisi.