Il futuro di Antonio Conte sembra ormai tracciato e porta ancora una volta verso Napoli. Nonostante le voci e le inevitabili speculazioni che accompagnano ogni fine stagione, la sensazione è che il tecnico salentino sia pronto a proseguire il proprio cammino in azzurro, dando continuità a un progetto che sta lentamente prendendo forma. Conte stesso, nel post-partita, ha lasciato intendere come la sua avventura partenopea non sia affatto giunta ai titoli di coda.

A rafforzare questa convinzione è anche il pensiero del noto giornalista Paolo Del Genio, che non ha mostrato alcun dubbio sulla permanenza del mister sulla panchina del Napoli. “L’allenatore del Napoli per la prossima stagione sarà Antonio Conte”, ha sottolineato Del Genio, ribadendo come le sue parole non siano altro che la naturale conseguenza delle dichiarazioni rilasciate dallo stesso tecnico nel dopo gara.

Secondo il giornalista, Conte resta uno degli allenatori più preparati e incisivi del panorama calcistico internazionale, capace di incidere non solo sui risultati ma anche sulla mentalità del gruppo. L’aspetto più interessante, però, riguarda la sensazione di un rinnovamento personale e professionale, con il tecnico che starebbe lavorando su una versione più moderna di sé, pronta ad adattarsi alle nuove esigenze del calcio contemporaneo.

“Lo ha detto lui stesso nel post-partita: non faccio altro che riprendere le sue parole. Conte è bravissimo, uno dei tecnici migliori in circolazione e ho la sensazione che stia iniziando un percorso di rinnovamento personale, lavorando su una versione più moderna e aggiornata di sé, anche per quanto riguarda quelle rotazioni che quest’anno sono mancate e che potrebbero diventare fondamentali nella prossima stagione”, ha dichiarato a Canale 8.