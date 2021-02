Napoli, Paolo Esposito: “ADL molto probabilmente ha contatto Allegri ma ha rifiutato la panchina”

La vittoria contro il Parma non ha calmato gli animi in casa Napoli. Le dichiarazioni di Rino Gattuso al termine della partita confermano quanto accaduto nelle scorse settimane, con Aurelio De Laurentiis che ha telefonato a diversi allenatori.

Prima delle dichiarazioni di Gattuso, il giornalista Paolo Esposito è intervenuto ai microfoni di AreaNapoli.it in cui ha svelato una chiamata effettuata proprio dal presidente partenopeo:

“Dopo la partita contro il Verona, Aurelio De Laurentiis, molto probabilmente, ha contattato Massimiliano Allegri. Il coach toscano non gli ha detto di sì solo per un motivo: è già in parola con la Roma a partire da giugno prossimo”.

“Se non si fosse già accordato con il sodalizio capitolino, il mister, già lo scorso lunedì mattina, sarebbe arrivato a via 24 maggio dove si trova la sede della Filmauro per mettere nero su bianco“.

Paolo Esposito ha infine voluto smentire le voci circa Rafa Benitez e Luciano Spalletti. A detta di Paolo Esposito, infatti, il presidente non li avrebbe mai contattati. Al contrario, invece, a Max Allegri sarebbe arrivata la chiamata del presidente partenopeo, il quale avrebbe esonerato Gattuso nel caso in cui la risposta dell’ex Juventus fosse stata positiva.