Napoli, Paolo Esposito sul dottor De Nicola: “Mandato via da De Laurentiis”

Le ultime settimane del Napoli, sono state tremende per quanto riguarda gli infortuni. Nel giro di poche settimane, Spalletti ha dovuto far fronte ad almeno 8 infortuni di giocatori fondamentali per gli azzurri. Se la perdita di Osimhen pare essere sta compensata dal ritorno di condizione di Mertens, non può dirsi lo stesso per gli altri. Zambo Annguissa, Fabian Ruiz, Koulibaly sono state tegole pesanti, che hanno condizionato queste ultime gare dei partenopei.

Bisogna dire che anche le altre big di Serie A, come Roma,Inter, Juventus e Milan devono far fronte a diverse emergenze di infortuni: sicuramente la grande quantità di partite da giocare sono una causa comune. Per quanto riguarda gli azzurri, è intervenuto una personalità importante, il dottor. De Nicola, ex-medico del Napoli. Infatti anche lo scorso anno gli azzurri di Gattuso, dovettero affrontare una pesante emergenza infortuni che condizionò la stagione:

“Ho letto che anche Leao e Correa stanno male, quindi non è una cosa che riguarda solo il Napoli. Dietro c’era un lavoro quando c’ero io che oggi non si riesce a fare più. Un lavoro di prevenzione a 360 gradi, la ricerca scientifica, un lavoro molto complesso. Prevedeva tante situazioni, la prima era la collaborazione con elementi di ricerca scientifica importanti, a livello internazionale, la seconda cosa avere un’idea di ciò che succedeva a livello biomeccanico e perché c’era un infortunio. Gli infortuni di Milik e Ghoulam non siamo riusciti a prevenirli perché la rottura di certi elementi non abbiamo ancora capito come combatterli. Credo che loro abbiano continuato sulla nostra strada perché non sono stupidi.

Queste critiche sono poi state riprese dal giornalista Paolo Esposito, molto vicino ad Aurelio De Laurentiis, che ha risposto così al programma “I Tirapietre”, programma radiofonico condotto da Luca Cirillo, Donato Martucci e Francesco Capodanno, sulle frequenze di Radio Amore Campania: “Troppi infortuni in casa Napoli? Innanzitutto sono sorpreso dalle critiche del dottor De Nicola, non ha mai puntato il dito contro nessuno. L’ho avuto in trasmissione una settimana fa, ed era sempre stato tranquillo. Non so che dire francamente, ne sono sorpreso. Lui è stato mandato via dal Napoli per un motivo preciso”.

“Conosco la verità: De Laurentiis voleva cambiare, ringiovanire, De Nicola era nello staff da quindici anni e il patron ha pensato di svoltare. Non è che il dottore sia andato via lui dal Napoli, è stato mandato via dal club, ripeto. Ma la squadra azzurra non è l’unica con tanti infortunati, ci sono tante squadra falcidiate dagli infortuni. La Fifa e la Uefa devono intervenire, si gioca troppo. Alla lunga paghi dazio. Non sarei catastrofico, sono cose che capitano. Gli stiramenti si registravano anche quando si giocava una volta a settimana, si vuole cercare sempre il pelo nell’uovo“. Ha concluso il noto giornalista.