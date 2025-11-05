Napoli, pareggio col Francoforte e partita non brillante: la proprietà è dalla parte di mister e squadra

Il Napoli pareggia in Champions League contro il Francoforte in una gara tutt’altro che spettacolare. La squadra di Antonio Conte non ha brillato dal punto di vista del gioco, ma ha mostrato compattezza e solidità difensiva nei momenti chiave della partita. Un punto che mantiene vivo il cammino europeo, in attesa delle sfide decisive del girone.

Al termine della gara, a sorprendere è stata la reazione di Edoardo De Laurentiis. Il figlio del presidente, presente in tribuna, non ha mostrato alcun segno di delusione o nervosismo, ma anzi diversi sorrisi e gesti distesi. Segnali che testimoniano un clima di serenità e una fiducia crescente nel lavoro del tecnico salentino.

In un momento in cui i risultati non sempre rispecchiano le aspettative, il club ha scelto la strada della compattezza. La famiglia De Laurentiis e la dirigenza vogliono sostenere Conte e la squadra, consapevoli che i frutti del progetto arriveranno con il tempo.

Il pareggio contro il Francoforte diventa così più di un semplice risultato. È il simbolo di una società unita, determinata a seguire la stessa rotta tracciata dall’allenatore e dal presidente. Un Napoli che vuole crescere insieme, passo dopo passo, con un’unica direzione: quella del lavoro e della fiducia reciproca.