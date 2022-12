Napoli – Parla l’agente di Gaetano: “Lui non si muove”

Il Napoli ha vissuto un ottimo avvio di campionato che ha permesso alla squadra di conquistare importanti successi sia in campo internazionale che in Serie A dove ha concluso il 2022 da prima in classifica con ben otto punti di vantaggio sul Milan.

In vista della prossima sessione di mercato però si pensa a quello che potrebbe essere il futuro di alcuni profili che non hanno trovato spazio nel gioco di Spalletti. Tra questi c’è Gianluca Gaetano che potrebbe lasciare la maglia azzurra temporaneamente per ritornare con più esperienza e minuti nelle gambe.

Riguardo l’eventuale partenza in prestito di Gaetano, il procuratore del giocatore ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Tuttomercatoweb.com. Ecco quanto dichiarato: “All’inizio lui era dell’idea di partire ma sono stato in Turchia la scorsa settimana per salutarli nel corso del ritiro ed era felice di essere rimasto. E oggi, fermo restando la volontà della società di tenerlo in rosa, lui non si muove. Gli ho detto che una roba del genere non gliela farò mai fare“.

Ha poi aggiunto: “Da napoletano l’opportunità di vincere lo scudetto, l’unico napoletano in rosa… se ne pentirebbe per tutta la sua vita, indipendentemente dal fatto che oggi giocare a Napoli gli sta creando un danno finanziario perché da un’altra parte potrebbe guadagnare il triplo, forse anche di più. Continuerà a dare il suo supporto e se riuscirà a dare il suo contributo a quest’impresa titanica, alla fine, si sarà comunque sentito parte di un gruppo che ha raggiunto un grandissimi risultato“.