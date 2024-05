Napoli, parla l’agente di Zanoli: “Il futuro è lontano dal club”

Durante il Gran Galà del Calcio a Roma, l’agente Alessandro Moggi ha condiviso le sue riflessioni con TMW, sottolineando la gratificazione che rappresenta ricevere premi in un ambiente così competitivo come quello del calcio.

Il futuro di Zanoli

Rispondendo a domande su uno dei suoi assistiti, Zanoli, Moggi ha confermato che il giocatore tornerà alla sua squadra di origine, essendo stato solo in prestito. Tuttavia, ha indicato che il suo futuro potrebbe non essere legato al Napoli, considerando l’arrivo di Mazzocchi che ha chiuso la porta per quel ruolo.

Con Di Lorenzo affermatosi come titolare e capitano, Moggi ritiene che Zanoli debba cercare la possibilità di giocare da titolare altrove per sviluppare il suo potenziale, suggerendo che possa rappresentare il futuro del calcio italiano.

Ecco le sue parole: “Rientrerà senza dubbio, è un prestito secco. Il futuro però credo sia lontano dal Napoli, che con l’acquisto di Mazzocchi ha evidenziato la chiusura del ruolo in quella posizione, con Di Lorenzo che è l’assoluto titolare ed il capitano. Zanoli ha bisogno e sarà giusto dargli la possibilità di fare un campionato da titolare, per me può essere il futuro del calcio italiano”.