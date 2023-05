Napoli, parla l’entourage di Kim: “C’è tempo per il futuro, a giugno si deve arruolare”

Kim è sicuramente uno dei grandi protagonisti della cavalcata del Napoli alla conquista dello scudetto. Il centrale coreano, infatti, è seguito da diversi club, soprattutto il Manchester United. Tuttavia, l’entourage del calciatore ha rilasciato un’intervista a Star News Korea e parlato del suo futuro.

C’è tempo per il futuro

Kim Min-Jae al Manchester United? No, anche perché il coreano ha ben altri impegni. L’entourage, durante l’intervista, ha fatto chiarezza sulla questione spiegando che per parlare di futuro c’è tempo.

“Non è vero, Kim è concentrato sul finale di stagione e poi non si sa ancora le squadre inglesi che andranno in Champions. Per il futuro non c’è fretta“ ha spiegato. Dunque, niente di fatto e nulla di concreto, smentito l’accordo definitivo ma non la possibilità di vederlo in Premier il prossimo anno.

“United? Sono interessati a lui da quando era in Cina, ma abbiamo sempre e solo chiacchierato. Ripeto non ci sono contatti e poi a giugno Kim si deve arruolare“ ha concluso il suo entourage.