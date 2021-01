Napoli-Parma alle ore 18, le probabili formazioni: centrocampo a tre e panchina per Bakayoko?

Napoli e Parma scenderanno in campo questa sera alle ore 18 allo Stadio Diego Armando Maradona. Rino Gattuso e la squadra hanno un solo obiettivo, quello di portare a casa i tre punti.

La partita è infatti decisiva per il futuro di Rino Gattuso il quale potrebbe essere esonerato in caso di una sconfitta. Il Parma, infatti, occupa attualmente il penultimo posto in classifica e non sarà tollerata neanche una prestazione sottotono.

Intanto, queste dovrebbero essere le probabili formazioni per la partita, con Rino Gattuso pronto a mettere in panchina il suo pupillo Bakayoko:

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas, Mario Rui; Elmas, Demme, Zielinski; Lozano, Insigne, Petagna.

PARMA (4-3-3): Sepe; Conti, Iacoponi, Osorio, Gagliolo; Grassi, Hernani, Kurtic; Kucka, Cornelius, Gervinho.

A centrocampo, quindi, Rino Gattuso è pronto a puntare su Demme, Elmas e Zielinski, con il centrocampo a tre che nella partita di Coppa Italia contro lo Spezia sembra aver dato buone impressioni.