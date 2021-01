Napoli-Parma decisiva per Gattuso: Rafa Benitez sarebbe l’allenatore scelto per sostituirlo

Alle ore 18 il Napoli scenderà in campo contro il Parma. Gli azzurri devono assolutamente vincere e convincere per non vedere Rino Gattuso esonerato. La sua situazione è infatti molto delicata e rischierebbe in caso di risultato negativo.

Come rivela l’edizione odierna de il Corriere dello Sport, Rino Gattuso rischia il posto già contro il Parma, con l’ombra di Rafa Benitez alle sue spalle.

Proprio l’ex mister partenopeo sarebbe l’allenatore che Aurelio De Laurentiis avrebbe individuato per subentrare ad un eventuale esonero di Rino Gattuso.

Con Benitez, infatti, il Napoli ha è riuscito ad avere un appeal internazionale mai avuto con nessuno ed ha avuto il merito di portare la squadra a giocare con un modulo diverso rispetto all’era di Walter Mazzarri.

In caso di sconfitta contro i ducali, quindi, Aurelio De Laurentiis potrebbe prendere una drastica decisione ed esonerare il suo attuale allenatore. Una scelta drastica ma decisiva per cercare di non perdere il treno Champions League.