Napoli-Parma, troppo entusiasmo nel post-partita: Di Lorenzo ha preferito allontanarsi dai tifosi su consiglio del servizio d’ordine

Dopo la vittoria del Napoli contro il Parma, molto è l’entusiasmo in casa azzurra. Il gol di Anguissa all’ultimo minuto ha regalato alla compagine di Antonio Conte tre punti fondamentali, con la squadra che ora vuole continuare a giocare un grande calcio.

Fuori lo stadio i tifosi azzurri hanno cercato in tutti i modi di avere un ricordo dei propri beniamini, alcune volte anche in modo eccessivo. Come riporta il portale AreaNapoli.it, molti tifosi puntavano ad intrattenersi con il capitano Giovanni Di Lorenzo ma quest’ultimo, incitato anche dalla sicurezza, è dovuto andare via senza scattare foto o fare autografi.

“Le “manate” sui vetri della vettura non hanno avuto l’esito sperato: il capitano stava per abbassare il finestrino dell’auto per dare soddisfazione ai tifosi presenti, ma poi ha preferito allontanarsi e proseguire per la sua strada, anche su consiglio del servizio d’ordine, che gli ha detto di non indugiare”.

Sul web i tifosi azzurri criticano questo modo di manifestare il proprio entusiasmo. Paolo M. scrive: “Questo non lo dovete fare, altrimenti nessuno più si fermerà con noi”, “Se questo è il nostro modo di manifestare affetto allora stiamo sbagliando tutti”, continua Antonio I.