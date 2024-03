Napoli, Pavlovic a giugno per rinforzare la difesa: affare da 27 milioni di dollari?

Il Napoli non ha vissuto una stagione facile. La squadra ora allenata da Francesco Calzona è stata contestata nelle ultime uscite per un gioco che è troppo lento e poco pericoloso. Ma ciò che sta facendo preoccupare un pò tutti è la fase difensiva. Con l’addio di Kim, il Napoli ha perso il suo punto di riferimento in difesa e non riesce a trasmettere sicurezza ai tifosi partenopei.

Al posto del coreano è arrivato il difensore brasiliano Natan. C’è un nuovo nome però che, che già nel 2019 era finito nel mirino del Napoli: Strahinja Pavlovic del Salisburgo. E’ un difensore serbo classe 2001 ed era a un passo dalla Lazio, ma non riuscii a superare le visite mediche.

NEL MIRINO DELLA JUVENTUS DI GIUNTOLI, UN GRANDE ACQUISTO PER IL NAPOLI DEL FUTURO

C’è una vera e propria corsa a tre per acquistare il calciatore del Salisburgo. Non solo Lazio e Napoli, su di lui ci sono anche gli occhi di Cristiano Giuntoli e della Juventus.

Pavlovic è un difensore centrale mancino, forte sia nel gioco aereo che nella marcatura grazie alle sue doti fisiche. Fa il suo esordio nel mondo dei professionisti con il Partizan e poi cambia diversi club. Nel 2022 arriva al Salisburgo dopo esser stato in prestito al Basilea sotto contratto con il Monaco.

Con la nazionale serba ha giocato in tutte le formazioni dell’Under fino a trovare la maglia della nazionale maggiore nel 2020. Aurelio De Laurentiis a giugno spera di portarlo in azzurro per circa 27 milioni di dollari.