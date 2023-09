Napoli, pazza idea a fine mercato: Boubakary Soumaré

Il mercato estivo sta per concludersi e il Napoli vuole tentare un ultimo colpo portando in azzurro Boubakary Soumaré, 24enne del Leicester. A riportare la notizia Foot Mercato, il quale però spiega che la competizione è alta.

Tre club sul giocatore

Retrocesso in Championship, il Leicester ha ricevuto diverse proposte per Soumaré nel corso delle ultime ore. Tre club sono interessati al 24enne centrocampista, tra questi anche il Napoli.

“Il giorno più lungo. Domani, molti giocatori vivranno un ultimo giorno molto turbolento della finestra di mercato. Sarà il caso di Boubakary Soumaré (24 anni). Dopo la discesa del Leicester nella seconda competizione inglese, diversi club si sono interessati quest’estate al francese. Qualche settimana fa Napoli e Torino hanno sondato il terreno. Poi vi abbiamo parlato di un forte interesse da parte del Siviglia“ scrivono su Foot Mercato.

“Ma dovrà fare i conti con una concorrenza agguerrita visto che tre club si sono fatti avanti nelle ultime ore per Soumaré. Prima c’è il Napoli. Già sul posto qualche settimana fa, i partenopei non si arrendono.

A Rudi Garcia piace molto il profilo del giocatore. Sempre in Italia, anche l’Inter è molto interessata al giocatore. Alla ricerca di un centrocampista, i Lombardi hanno spuntato diversi nomi e quello di Boubakary Soumaré è in una buona posizione. Infine, l’Olympique Lyonnais ha raccolto informazioni nelle ultime ore sul centrocampista. Il Siviglia, come le altre pretendenti del francese, dovrà faticare molto per ottenere il prestito del corteggiatissimo Soumaré” conclude.