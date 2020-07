Napoli, pazza idea Gabriel Jesus: Lozano verso il Milan

Pazza idea in quel di Napoli, riportata inizialmente da AreaNapoli e confermata clamorosamente nelle ultime ore dall’autorevole giornale spagnolo Don Balon. Secondo quanto raccolto, il club azzurro starebbe pensando al centravanti brasiliano del Manchester City Gabriel Jesus.

Nello scenario rientrerebbero altre trattative, pronte ad intrecciarsi tra di loro per dare vita ad un effetto domino sensazionale. Tutto dovrebbe partire con la cessione azzurra di Hirving Lozano. Nonostante infatti un evidente miglioramento del Chucky nell’ambientarsi negli schemi partenopei, Gennaro Gattuso continua a ritenerlo ‘sacrificabile’.

Inoltre, a ciò va aggiunto un forte interessamento del Milan al giocatore messicano. Sul piatto ci sono ben 40 milioni, un ottimo gruzzoletto da cui partire per provare il super colpo in attacco. Ma non finisce qui.

Nel reparto offensivo del Napoli vi è infatti un altro calciatore che è ormai prossimo all’addio: si tratta di Arkadiusz Milik, dalla cui cessione si dovrebbero ricavare altri 40 milioni di euro. Cessioni eccellenti quindi che però porterebbero poi ad un acquisto ancora più eccellente.

Il giovane Gabriel Jesus, classe 1997, ad appena 23 anni è già un campione acclamato, sia con la maglietta del Manchester City che con quella verdeoro del Brasile. Solo un sogno per ora che però, concretizzandosi, potrebbe rappresentare un colpo di spessore mondiale. Ed intanto in quel di Manchester si vocifera un forte interessamento per Fabian Ruiz, il quale potrebbe essere eventualmente inserito nella trattativa come contropartita tecnica.