Napoli, pazza idea in attacco: Petagna al Parma in cambio di Inglese

Molto fantasiosa la pista descritta quest’oggi dall’edizione odierna di TuttoSport. Secondo il quotidiano sportivo infatti il Napoli starebbe pensando addirittura al ritorno di Roberto Inglese dal Parma per occupare il ruolo di centravanti di scorta.

L’idea in casa azzurra nasce dal sondaggio effettuato dal Parma per i due azzurri Luperto e Petagna. Quest’ultimo dovrebbe generare un mini valzer di punte, passando in prestito all’Udinese. Di conseguenza il club nerazzurro cederebbe il cartellino di Kevin Lasagna all’Atalanta.

Un piccolo effetto domino che però vede rimanere il Parma senza centravanti. Per tale motivo, con l’eventuale arrivo di Roberto Inglese alle pendici del Vesuvio, il Napoli si impegnerebbe ad aiutare il Parma a trovare un centravanti di ruolo.

La realizzazione di tale progetto di certo non è di facile esecuzione, eppure molte di queste piste non solo da escludere. In particolare Andrea Petagna rimane nella lista dei giocatori in uscita dal Napoli, secondo le idee del direttore sportivo Cristiano Giuntoli.

Da capire però rimangono le intenzioni del Napoli, riguardo al sostituire o meno l’eventuale partenza di Petagna. Possibile che ciò dipenda anche dal modulo con cui Gennaro Gattuso vorrà far giocare la propria squadra. Il caso di 4-2-3-1 la presenza in rosa di un centravanti da alternare con Osimhen risulta infatti necessaria.