Napoli, pazza idea Mazzarri per il post Gattuso: molti tifosi azzurri lo amano ancora

Nelle ultime ore La Gazzetta dello Sport ha ipotizzato, in maniera molto teorica, il ritorno di Walter Mazzarri sulla panchina del Napoli. Ovviamente si tratta solo di una fantasiosa idea, caldeggiata però da una solida stima che ancora lega la piazza napoletana all’ex tecnico del Napoli.

Secondo numerosi sondaggi infatti, sono tantissimi i tifosi che rimpiangono Walter Mazzarri e la sua parentesi sulla panchina azzurra. Ed in questo clima di incertezza che vuole a tutti i costi individuare un successore per il post Gattuso, tra tutti gli ex allenatori del Napoli non poteva mancare il tecnico livornese.

Si sta tanto parlando di un ritorno di Rafa Benitez, con parecchi che ancora vorrebbero Maurizio Sarri sulla panchina azzurra. E non mancano molti nostalgici che guardano ancora più indietro negli anni, pescando appunto nella storia del Napoli il profilo di Walter Mazzarri.

Superfluo comunque ribadire che Aurelio De Laurentiis non gradisce in generale quelle che lui definisce le ‘minestre scaldate‘, e nello specifico tra gli ex allenatori il nome di Mazzarri è probabilmente quello meno allettante.

Allo stesso tempo però Mazzarri è anche l’ipotesi più romantica, quella che rappresenta la conferma del Napoli ai livelli top della Serie A in tempi non sospetti. Non avendo poi allenato quest’anno nel campionato italiano, il tecnico potrebbe ricoprire il ruolo da traghettatore nel caso di esonero immediato di Gattuso. Chissà.