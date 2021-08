Napoli, pazza idea Pjanic: spunta una telefonata tra lui e Spalletti

In casa Napoli il calciomercato non ha ancora regalato importanti colpi in entrata. L’unico acquisto finora è stato quello di Juan Jesus, tesserato da svincolato per ricoprire il ruolo di quarto difensore centrale in rosa. La necessità più grande rimane però l’acquisto di un centrocampista centrale.

Nella zona centrale della rosa partenopea infatti c’è ancora bisogno di sostituire Bakayoko, tornato al Chelsea dopo l’esperienza in prestito in quel di Napoli. In più nel pre campionato si è infortunato Diego Demme, che dovrà stare lontano dai campi per 2-3 mesi.

Ecco allora che Cristiano Giuntoli sta sondando il terreno per acquistare un centrocampista centrale low cost. A tale proposito nelle ultime ore il Corriere dello Sport ha lanciatore una notizia, che se confermata, avrebbe del clamoroso.

Secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo Italiano infatti, il Napoli starebbe pensando addirittura a Miralem Pjanic. Il centrocampista bosniaco è da tempo separato in casa nel Barcellona e rappresenta quindi un’ottima opportunità di mercato.

Le alternative per intavolare la trattativa sono due: o prestito secco con metà stipendio pagato dal Barcellona o acquisto a parametro zero del cartellino. Intanto vi sono già stati contatti telefonici tra Luciano Spalletti e Miralem Pjanic: l’attuale tecnico del Napoli ed il calciatore bosniaco hanno condiviso l’esperienza a Roma con ottimi risultati.