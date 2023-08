Napoli, Pazzia di mercato per De Laurentiis

Il Napoli, reduce dalla vittoria dello scudetto, è al momento impegnato nella sessione di mercato estiva per cercare di costruire una squadra per la prossima stagione degna dei campioni di Italia.

Gli azzurri, infatti, nelle ultime sessioni hanno lavorato per investire su giovani talenti da far crescere all’ombra del Vesuvio. Tra questi ci sono sicuramente Victor Osimhen che è arrivato per circa 50 milioni di euro ma adesso ne vale molto di più.

Non solo il nigeriano, si pensi anche a Giacomo Raspadori che è costato al patron azzurro ben 35 milioni di euro di cui 5 per il prestito, 25 per l’obbligo di riscatto e 5 di bonus.

Una cifra non indifferente per l’ex Sassuolo ma De Laurentiis era convinto dell’investimento: “So di fare una piccola pazzia, ma sono certo del valore del calciatore. Vedrete che i fatti mi daranno ragione” disse e aveva proprio ragione perché è pronto a spiccare il volo.