Napoli, Pedullà è sicuro: “De Laurentiis ha contattato Sarri ma il tecnico ha rifiutato il ritorno in azzurro”

Alfredo Pedullà, noto giornalista di Sportitalia ed esperto di calciomercato, nelle ultime ore ha pubblicato sul proprio sito un’esclusiva bomba, secondo la quale De Laurentiis avrebbe contattato Maurizio Sarri dopo la brutta sconfitta in campionato contro il Verona. Ecco le sue parole.

“Il rapporto tra Aurelio De Laurentiis e Rino Gattuso è ben sotto i minimi sindacali. Emerge un clamoroso retroscena: dopo Hellas Verona-Napoli, dieci minuti dalla sconfitta che ha creato mille problemi, Aurelio De Laurentiis ha contattato Maurizio Sarri. E gli ha chiesto di tornare, proponendogli un contratto importante, mettendosi a disposizione per l’eventuale risoluzione del contratto in essere con la Juve”.

Pedullà inoltre ci ha tenuto a confermare la veridicità della notizia, spiegando come il tecnico Maurizio Sarri abbia però declinato la proposta del presidente azzurro. Ecco il proseguo delle dichiarazioni del giornalista.

“Notizia controllata e verificata. Sarri, evidentemente sorpreso di risentire De Laurentiis dopo tanto tempo, ha ringraziato e declinato l’invito, in questo momento preferisce restare alla finestra. E non ha messo in preventivo un ritorno in questo periodo di pandemia, a maggior ragiona non ha inteso approfondire la proposta che gli è arrivata. L’ennesima spiegazione di un rapporto, quello tra De Laurentiis e Gattuso, sempre più complicato”.

Una notizia bomba, che se confermata evidenzierebbe ancora una volta come ormai il rapporto tra Aurelio De Laurentiis e Gennaro Gattuso sia ormai logoro ed ai minimi termini. Anzi, pare proprio che lo sfogo del tecnico calabrese nel post partita contro il Parma possa essere dipeso dal contatto telefonico avuto dal proprio presidente ed il tecnico di Figline.