Napoli, per ADL Kvara è intoccabile: non partirà per nessuna cifra

La SSC Napoli è senza dubbio la sorpresa del campionato di Serie A. La squadra di Luciano Spalletti sembra una macchina perfetta e merito è anche della programmazione effettuata da parte del presidente Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli. Vera star del nuovo Napoli è Khvicha Kvaratskhelia.

L’attaccante azzurro ha visto il suo valore aumentare in maniera spaventosa nel giro di pochi mesi e i migliori club d’Europa sono rimasti impressionati dalle sue qualità. Come riportato dall’edizione de Il Mattino, Aurelio De Laurentiis ha già deciso cosa fare con l’attaccante: “Scommettete quello che vi pare che resterà qui anche il prossimo anno. Non c’è cifra che farà traballare il presidente: un discorso diverso da quello di Osimhen […]. Fa parte del gioco, anche i tifosi lo capiranno. Ma Kvara no, lui resta qui, intoccabile“.

I tifosi napoletani, quindi, possono stare tranquilli. Non c’è cifra che farà traballare il presidente Aurelio De Laurentiis. Anche la prossima stagione, quindi, Kvara sarà un giocatore del Napoli.