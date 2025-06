Napoli, per arrivare a Frattesi sarà necessario cedere Giacomo Raspadori all’Inter?

L’Inter potrebbe essere tentata di cedere Davide Frattesi al Napoli se i partenopei offrissero Giacomo Raspadori come parte dell’affare. Il centrocampista 25enne è stato accostato a un trasferimento lontano da San Siro, soprattutto dopo aver lottato per un tempo di gioco costante ma senza alcun successo.

Nonostante l’interesse di alcuni club rivali di Serie A, come Juventus e Napoli, e di club stranieri come il Tottenham, i forti legami di Frattesi con la Roma avevano precedentemente reso i giallorossi una probabile destinazione. Tuttavia, il Napoli potrebbe ora ritrovarsi in vantaggio nella corsa al centrocampista azzurro.

L’Inter potrebbe dare priorità alle trattative con il Napoli se la società fosse disposta a includere Raspadori nell’affare. L’ex attaccante del Sassuolo sarebbe la scelta ideale per l’attacco di Chivu, dato che è probabile che i nerazzurri vedano almeno due dei loro attuali cinque attaccanti andarsene in estate. Arnautovic e Taremi non sono sicuri di rimanere, così come Marcus Thuram, che è tartassato di offerte dalla Premier League.

Per il Napoli, cedere Raspadori, che ha giocato principalmente come riserva, potrebbe avere senso dal punto di vista finanziario, poiché includerlo in un potenziale accordo con Frattesi aiuterebbe anche a ridurre il prezzo richiesto dall’Inter, che si attesta sui 40 milioni di euro.

D’altro canto, però, i partenopei non sembrano troppo motivati a cedere il giocatore italiano proprio ai nerazzurri. In quel poco tempo di gioco che Antonio Conte gli ha concesso Raspadori ha saputo mostrare il suo talento.