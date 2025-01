Napoli, per Danilo è ormai fatta sta risolvendo il contratto con la Juventus

La SSC Napoli si appresta a chiudere il quarto acquisto per il mercato di gennaio. Dopo aver ufficializzato le trattative per Scuffet, Hasa e Billing, il club partenopeo, nelle prossime ore, sarebbe pronto a perfezionare le trattative per il trasferimento a parametro zero del difensore della Juventus, Danilo.

Conferme arrivano da Gianluca Di Marzio, che, sul proprio sito ufficiale, riporta: “Il club bianconero è vicino a trovare l’accordo per la risoluzione del contratto del difensore […]. Vanno avanti le trattative con l’entourage del brasiliano, e piano piano si va verso la chiusura di questa operazione”.

DANILO NUOVO DIFENSORE DELLA SSC NAPOLI. VICINO L’ACCORDO PER LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO TRA IL CALCIATORE BRASILIANO E LA SUA SQUADRA: LA JUVENTUS

“[…] Danilo si allontana dalla Juventus. Il club bianconero è vicino a trovare l’accordo per la risoluzione del contratto dell’ormai ex capitano, che nei prossimi giorni potrebbe quindi lasciare ufficialmente la squadra. Segue molto attentamente il Napoli, che ha confermato all’entourage del giocatore che non appena sarà ufficiale la risoluzione prenderà il difensore“.

Danilo, quindi, diventerà un calciatore del Napoli non appena sarà ufficiale la risoluzione con la Juventus. L’accordo con il club partenopeo è stato già trovato da tempo e, qualche giorno fa, l’esperto di mercato Ciro Venerato confermò che era già tutto fatto per il mercato di giugno. L’obiettivo era anticipare il suo arrivo.