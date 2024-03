Napoli, per il Barcellona si spera in Cajuste e Rrahmani

Come procede la situazione del Napoli con gli infortunati a un giorno dal match contro il Torino e con il pensiero già rivolto al Barcellona? Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il club azzurro sta cercando di organizzarsi al meglio per arrivare pronti alle partite decisive ed evitare scivoloni.

Speranza Cajuste e Rrahmani

Cajuste non farà parte della lista per la partita contro il Torino, ma si cercherà di farlo tornare in campo per la sfida contro il club catalano: una presenza unica per il centrocampo, considerando che la società ha deciso di non inserire nella lista Champions Zielinski, Dendoncker e Demme.

Per quanto riguarda la difesa, invece, Rrahmani verrà valutato fino all’ultimo momento: ieri ha svolto un allenamento personalizzato in campo a seguito del problema accusato all’adduttore destro durante la partita contro la Juventus, e la sua convocazione per la partita contro il Torino sarà decisa oggi. Non ci resta, dunque, che attendere.