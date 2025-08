Napoli, per il centrocampo spunta Fabbian ma c’è da trattare

Tra Napoli e Bologna potrebbe iniziare una terza trattativa in questa sessione di mercato. Dopo quella andata a buon fine per Sam Beukema e quella fallimentare per Dan Ndoye, trasferitosi al Nottingham, ora i partenopei sono interessati a Giovanni Fabbian. Al momento le due parti, però, sarebbero lontanissime dal trattare

Trattativa da impostare, ma complicato interagire con il Bologna

La trattativa che ha visto Sam Beukema arrivare al Napoli è stata complicatissima, diciamocelo, ma quella per Dan Ndoye ha incrinato leggermente i rapporti tra Napoli e Bologna. Il talento svizzero poteva essere un nuovo giocatore partenopeo, ma il Bologna ha tirato la corda come non mai.

Ci potrebbe essere un’altra occasione, visto che il Napoli ha puntato Giovanni Fabbian per il centrocampo. Il problema è, però, che ci potrebbe essere qualche difficoltà nell’interagire tra le due società. I rapporti, al momento, non sono totalmente idilliaci e il Napoli sarebbe indispettito dal mancato acquisto di Ndoye.

Il punto sulla situazione

Giovanni Fabbian interessa seriamente ai partenopei, anche se qui la trattativa sembra essere molto più che semplicemente complicata. I rapporti tra le due parti sono freddi in questo momento e non sembra ci sia la voglia effettiva di intavolare discorsi di qualsiasi modo. Il Napoli potrebbe provarci, ma bisognerà tirarla per le corte.