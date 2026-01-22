Napoli, per il dopo Lang anche l’ex fenomeno dello United? Lo riferisce SKY

Il Napoli guarda con decisione al mercato e mette nel mirino Jadon Sancho. Secondo quanto riferito da Sky Sport, il club azzurro avrebbe manifestato un forte interessamento per l’esterno inglese, attualmente di proprietà del Manchester United ma in prestito all’Aston Villa dalla scorsa estate.

L’esperienza di Sancho a Birmingham, però, non sta finora decollando. L’ex Borussia Dortmund ha trovato uno spazio piuttosto limitato, con un impiego altalenante che non gli ha permesso di ritrovare continuità né centralità nel progetto tecnico dei Villans. Una situazione che potrebbe aprire scenari interessanti.

Ed è qui che entra in gioco il Napoli. La dirigenza azzurra segue con attenzione l’evolversi della situazione, valutando la possibilità di portare in Serie A un profilo di grande qualità e talento internazionale, ma che ha bisogno di rilanciarsi dopo stagioni complicate in Premier League. Sancho, dal canto suo, resta un giocatore dalle doti tecniche fuori discussione, capace di fare la differenza nell’uno contro uno e di garantire imprevedibilità sulla fascia.

Molto dipenderà dalla formula dell’operazione e dalla posizione del Manchester United, che detiene ancora il cartellino del calciatore. Tuttavia, il ridotto minutaggio all’Aston Villa potrebbe favorire una nuova soluzione, con il Napoli pronto ad approfittarne per rinforzare il proprio reparto offensivo.