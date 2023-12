Napoli, per il dopo Osimhen un nome che ha fatto impazzire anche Cristiano Giuntoli

Il Napoli ha incantato mezza Europa con il suo gioco lo scorso anno. Spalletti ha fatto uno splendido lavoro con i suoi calciatori. E’ facile pensare però che nella prossima finestra di mercato diversi gioielli della squadra partenopea vengano presi di mira dai top club europei, anche in virtù del rendimento non eccezionale di quest’anno che porterà il loro valore a scendere. Tra i vari giocatori che potrebbero avere offerte milionarie c’è sicuramente il nome di Victor Osimhen.

Il nigeriano ha disputato una grandissima stagione con la maglia del Napoli. Il club azzurro però nel caso in cui dovesse salutare Osimhen, non vuole farsi trovare impreparato, con l’ex ds azzurro, Cristiano Giuntoli, che a suo tempo aveva fatto una grossa investitura per un attaccante di Serie A.

In caso di partenza il Napoli sarebbe pronto a rimpiazzarlo con Rasmus Hojlund, centravanti del Manchester United che, in terra inglese, non sta entusiasmando: “Da mesi, Rasmus Winther Hojlund, 20 anni appena compiuti, l’enfant prodige dell’Atalanta che sposa fisicità, eleganza, padronanza tecnica e giovinezza: è chiaro che ad orientare il destino sarà il mercato intorno ad Osimhen e se proprio non fosse possibile tenersi stretto il nigeriano, allora Hojlund diventerebbe la primissima opzione“.

Hojlund è un calciatore danese, classe 2003 che è arrivato lo scorso anno a Bergamo dallo Sturm Graz. E’ uno dei talenti più limpidi del calcio mondiale ed ha dimostrato sia in Serie A che con la nazionale di essere un vero bomber. E’ una punta centrale dal piede mancino, molto veloce, dotato di buona tecnica e di grandi qualità fisiche.

Grazie alla sua giovane età e le sue caratteristiche Hojlund è uno dei papabili eredi di Victor Osimhen. Non ci resta che aspettare la prossima finestra di mercato per saperne di più. Quello che per ora possiamo affermare è che Aurelio De Laurentiis proverà a tenersi il nigeriano ma occhio alle offerte shock che potrebbero arrivare.