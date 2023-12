Napoli, per Kvaratskhelia ancora dubbi: tutto tace sul rinnovo

Per il rinnovo di Kvaratskhelia tutto ancora tace e si dovrà attendere forse il nuovo anno per vedere concretizzata la cosa

Kvaratskhelia ha deciso di non rinnovare ancora il contratto. Non risultano colloqui né con il Napoli né con il procuratore Mamuka Jugeli. Ha compreso che, per trattare con De Laurentiis, è meglio non spingere troppo.

Kvara vuole restare

Nel tentativo di ottenere un incontro con il presidente, aveva indirettamente manifestato interesse a rimanere a Napoli alla fine di agosto, presenziando alle prime partite di campionato. Tuttavia, non solo l’incontro non si è verificato, ma il club ha anche smentito ufficialmente ogni voce sulla trattativa. Lo riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola.

Il georgiano conteso da cinque top club

Secondo le informazioni riportate dall’esperto di mercato Ekrem Konur, Khvicha Kvaratskhelia è oggetto dell’interesse di cinque prestigiose squadre del calcio europeo. Le sue eccellenti prestazioni, in quanto ex attaccante del Rubin Kazan, hanno catturato l’attenzione di diversi club di alto livello.

Al momento, quattro club della Premier League e uno della Ligue 1 sembrano essere particolarmente determinati nella corsa per assicurarsi la giovane promessa della stagione 2022/23.Secondo Konur, le squadre che sono in vantaggio per Khvicha Kvaratskhelia sono Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool e Paris Saint-Germain.