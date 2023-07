Napoli, per la difesa si pensa a Tosin Adarabioyo

Il Napoli per sostituire Kim in difesa ha pensato a Tosin Adarabioyo, 25enne che gioca nel Fulham: ecco le ultime news

Kim ha lasciato un grande vuoto nella difesa del Napoli, per questo il club azzurro sta cercando il sostituto perfetto. Il Corriere dello Sport, nella sua edizione odierna, ha parlato di un interessamento del Napoli, un nome che va ad aggiungersi alla lunga lista di pretendenti: Tosin Adarabioyo.

Nuovo nome per il Napoli

Scrive il noto quotidiano sportivo: “Ieri Rudi ha detto che bisogna trovare un difensore, uno che sostituisca Minjae in rosa, ma la storia per il momento non è stata agevole (ancora parole di Garcia).

Per caratteristiche, l’allenatore vuole un profilo abile ad avanzare senza paura di lasciare campo alle spalle: lo ha dipinto così. Mentre è storia d’Oltremanica l’apprezzamento per Tosin Adarabioyo, 25 anni, centrale inglese di origini nigeriane che gioca nel Fulham. Valutazioni in corso anche su di lui”.

Il casting per il sostituto di Kim, dunque, continua e il club spera di trovare al più presto il talento di cui necessita. Adarabioyo, in particolare, potrebbe essere il profilo individuato. Il venticinquenne è un prodotto del settore giovanile del Manchester City: dopo tutta la trafila nella “cantera” dei Citizens, il difensore è stato in prestito al West Brom e al Blackburn Rovers prima di essere stato acquistato dal Fulham nel 2020.