Napoli, per la panchina tutti gli indizi portano a Juric: Gattuso riabbraccia Berlusconi e Galliani?

Non c’è pace per il Napoli che da mesi ormai è alla ricerca del suo traghettatore con cui risalire la china dopo un paio di stagioni con più ombre che luci. L’avventura di Gennaro Gattuso è ormai al capolinea e a fine stagione si affiderà la squadra ad un tecnico che possa unire il bel gioco ad una rosa che per forza di cose dovrà essere ridimensionata. I nomi sono tanti ma uno più di tutti oggi riecheggia negli ambienti azzurri, ossia quello di Ivan Juric.

A spiegare il momento della squadra ci ha pensato, durante un intervento alla Domenica Sportiva il giornalista e tifoso partenopeo Ciro Venerato che spiega: “Piacciono Sarri e Spalletti, già contattati dopo il 24 gennaio per rimpiazzare il calabrese in corso d’opera. Senza Champions però sarebbe difficile ingaggiare un tecnico che guadagna 4 milioni all’anno. Resta in corsa Rafa Benitez, ma lo spagnolo accetterebbe un progetto al ribasso?”.

E se i dirigenti pensano a nomi di un certo prestigio per Venerato: “La piazza rivorrebbe Mazzarri, ma ad oggi non risultano contatti tra le parti”. Eppure forse le chance più cospicue di sedersi sulla panchina azzurra forse spetterebbero a ben altro allenatore. “Juric sfumò la scorsa annata dopo la vittoria della Coppa Italia. L’imminente arrivo di Zaccagni potrebbe essere un indizio ma non una certezza”.

Mattia Zaccagni potrebbe dunque essere un apripista per l’approdo nel capoluogo campano di Ivan Juric anche se rimane in lizza anche il nome di Vincenzo Italiano che tanto bene sta facendo alla guida dello Spezia.

Il destino di Gattuso è, come detto, già segnato. La prossima stagione il tecnico calabrese cambierà aria e su di lui sembrano voler puntare forte Sampdoria, Fiorentina e Monza. Soprattutto l’ultimo club potrebbe costituire una nuova base da cui puntare in alto ritrovando chi già in passato ha scommesso forte su di lui come il duo Berlusconi e Galliani. Ringhio succederebbe, dunque, all’ex compagno di mille avventure in rossonero, Christian Brocchi che potrebbe comunque rimanere in Brianza come vice.