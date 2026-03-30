Napoli, per la porta del futuro piace Mascardi

Il Napoli guarda avanti e torna a muoversi sul mercato dei giovani. Nelle ultime ore è riemerso un nome già noto agli osservatori azzurri: Diego Mascardi, portiere classe 2006 dello Spezia, uno di quei profili che fanno parlare di sé senza bisogno di troppa pubblicità

Scelte di testa… ma anche di cuore

Non è una novità assoluta. Il Napoli lo aveva già seguito in passato, ma il ragazzo aveva scelto di restare dov’era, puntando su continuità e crescita. Una scelta intelligente, che oggi gli sta dando ragione: Mascardi è maturato, ha guadagnato sicurezza e adesso attira di nuovo l’attenzione di club importanti.

A rendere tutto più interessante c’è un dettaglio che pesa: il suo agente è Mario Giuffredi, nome ben conosciuto nell’ambiente Napoli. Un legame che potrebbe facilitare i contatti e rendere più concreta una trattativa nelle prossime settimane.

Talento da seguire

Occhio però alla concorrenza. Anche altre squadre si stanno muovendo e osservano da vicino il portiere dello Spezia. Segno che il talento c’è, ed è sotto gli occhi di tutti. Anche Fiorentina e Roma stanno monitorando il giovane portiere, pronte a inserirsi nella corsa. Questo rende la prossima estate un momento decisivo per il futuro di Mascardi, che dovrà scegliere il percorso migliore per la sua carriera.