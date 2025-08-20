Napoli, per l’attacco spunta anche il nome di una vecchia conoscenza della Serie A

Il Napoli continua a cercare un attaccante di livello per rinforzare il reparto offensivo e nelle ultime ore è emerso con forza il nome di Mauro Icardi, bomber argentino e capitano del Galatasaray. La società azzurra, guidata da Aurelio De Laurentiis, valuta con attenzione ogni opportunità per regalare ad Antonio Conte un centravanti affidabile e carismatico.

Dalla Turchia filtrano conferme sulla volontà del Galatasaray di blindare il proprio leader. Il club giallorosso considera Icardi un patrimonio tecnico e carismatico, fondamentale per la Champions League e per la corsa al titolo nazionale. Nonostante l’interesse del Napoli, l’intenzione della dirigenza turca è quella di rafforzare il legame con il proprio attaccante simbolo attraverso un nuovo contratto.

L’idea di un possibile trasferimento in Serie A ha però scatenato una vera e propria ondata di malcontento tra i tifosi del Galatasaray. La piazza turca, ancora segnata dalle passate operazioni di mercato con il club azzurro, non vuole in alcun modo che il proprio capitano finisca nelle mani di De Laurentiis. La figura di Icardi è considerata una bandiera e i sostenitori hanno espresso un rifiuto categorico a qualsiasi scenario che lo porti al Napoli.

Il futuro del bomber argentino appare quindi sempre più saldo a Istanbul, almeno nelle intenzioni del Galatasaray e della sua tifoseria. Per il Napoli, la pista resta suggestiva ma estremamente complicata: la dirigenza partenopea dovrà probabilmente virare su altre soluzioni di mercato per consegnare a Conte il tanto atteso rinforzo in avanti.