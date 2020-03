Napoli, per Milik pronta la cessione subito per evitare di perderlo a parametro zero

Nonostante il CoronaVirus e lo stop (momentaneo?) al campionato di serie A, il calciomercato non si ferma. Anche perché ci sono alcuni pezzi pregiati che potrebbero cambiare squadra. Ad esempio, il Napoli potrebbe privarsi di Milik, attaccante polacco che nelle ultime due stagioni sembra aver ritrovato la forma fisica di un tempo.

Il problema di De Laurentiis è questo: l’ex attaccante dell’Ajax ha il contratto il scadenza nel 2021 e, al momento, non ci sono le condizioni per rinnovarglielo. Stando a quanto scrive la Gazzetta dello Sport, piuttosto che perderlo a parametro zero, infatti, il presidente azzurro vorrebbero cederlo a qualche top club di livello europeo e vorrebbe incassare circa 50 milioni di euro.

Non bisogna dimenticare, infatti, che con la pandemia in atto le perdite economiche sono gravissime per tutti, presidenti di calcio compresi. E, quindi, guadagnare 50 milioni di euro (questa la cifra chiesta da De Laurentiis) non sarebbe affatto male. Ci riuscirà?