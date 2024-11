Napoli, per rinforzare il centrocampo l’occasione potrebbe arrivare dall’Inghilterra

La SSC Napoli la scorsa estate ha avviato una rivoluzione. Con l’arrivo del nuovo allenatore, Aurelio De Laurentiis e il direttore sportivo Giovanni Manna sono pronti a costruire la squadra del futuro, con molti calciatori che faranno le valigie ed altrettanti che approderanno in azzurro tra il prossimo inverno e l’estate 2025.

Un occasione per il centrocampo potrebbe essere una vecchia conoscenza: Jorginho. Quest’ultimo ha attivato con il suo attuale club, l’Arsenal, l’opzione di rinnovo fino al 2026 ma non è detto che, di fronte ad una buona proposta, decida di ritornare nella squadra che l’ha lanciato. Con la maglia dei Gunners, infatti, Jorginho non sta trovando spazio ed attualmente non ha mai giocato.

In azzurro, inoltre, potrebbe incontrare anche Conte, il quale, durante il periodo della Nazionale, lo elogiò pubblicamente: “Penso che per Jorginho sia stato molto importante giocare in Premier, perché giocare in Inghilterra ti insegna a giocare con intensità, a migliorare le tue capacità di passaggio e a velocizzare i tuoi pensieri. Allo stesso tempo migliori anche dal punto di vista fisico”.

“In Inghilterra Jorginho è migliorato molto ed oggi è un giocatore migliore rispetto a quello che giocava a Napoli. Gli è sempre piaciuto costruire il gioco, ma è cresciuto molto fisicamente e questo è molto importante, per lui e per la Nazionale”.