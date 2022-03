Napoli, per Sparnelli potrebbe tornare Reina

L’ex addetto stampa del Napoli parla della possibilità di rivedere Pepe Reina in azzurro. Il portiere spagnolo potrebbe essere il sostituto di Ospina

L’ex addetto stampa del Napoli Massimo Sparnelli ha parlato nel corso di Tifosi Napoletani della situazione calciomercato. Secondo lui, Giuntoli starebbe provando a far tornare in azzurro Pepe Reina. Lo spagnolo è amato nella città partenopea, dove ha trascorso i migliori anni della sua carriera.

La trattativa potrebbe concretizzarsi nel caso in cui partisse qualcuno lì dietro. Alex Meret e David Ospina sembrano ben vicini alla possibile partenza, con il colombiano in scadenza di contratto. Per Ospina si prospetta un trasferimento in medio-oriente, anche se il Real Madrid potrebbe provarci fino alla fine. Lazio un po’ più defilata, a cui servirà però un portiere nel caso in cui parta anche Reina, oltre a Strakosha.

Le parole di Sparnelli

Sparnelli ha parlato della situazione facendo capire che, probabilmente, verrà fatto qualcosa in quel ruolo. “Attenzione: trapela un nuovo nome per la prossima stagione. In realtà si tratta di una vecchia conoscenza del Napoli: Pepe Reina”, esordisce Sparnelli.

L’ex addetto stampa del Napoli poi aggiunge: “Il portiere della Lazio, secondo quanto si è appreso, potrebbe approdare alla corte di Aurelio De Laurentiis in vista della prossima annata calcistica. Cristiano Giuntoli ci starebbe pensando. Da valutare invece le posizioni di David Ospina e Alex Meret”.

Luciano Spalletti non vede particolarmente Alex Meret, al contrario della società che stravede per lui e vorrebbe puntarvi. Nel caso in cui l’italiano partisse sarebbe pronto l’arrivo di Cragno dal Cagliari, portiere per cui la dirigenza avrebbe già chiesto informazioni.