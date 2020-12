Napoli, perdita di 19 milioni in bilancio: costi nettamente in crescita

Calcio e Finanza, portale che appunto pone in stretta correlazione i due settori citati nella denominazione, ha stilato un consueto bilancio annuale delle varie società di Serie A. Tra queste ovviamente è apparso anche il Napoli. Il club azzurro, diversamente da quanto successo in annate ‘normali’, ha fatto registrare un rosso in bilancio di 19 milioni di euro.

Un bilancio anomalo causato ovviamente dalla pandemia da Covid-19, che ha drasticamente ridotto i ricavi per tutti i club. Nello specifico i ricavi del club partenopeo sono diminuiti dell’8,4% rispetto alla stagione precedente.

Ovviamente a contrapporsi alle entrate del club vi sono i costi, quest’anno in netta crescita per il Napoli. Le uscite della squadra di Aurelio De Laurentiis sono state infatti pari a 294,8 milioni di euro, ben il 17% in più rispetto al valore apparso nel bilancio annuale precedente.

Le differenze più eclatanti rispetto allo scorso anno riguardano due aspetti in particolare: per quanto riguarda i costi, si è verificato un netto aumento nel monte ingaggi; i ricavi sono invece diminuiti soprattutto per le entrate TV, in calo a causa del Covid.

Un bilancio comunque che in casa Napoli non preoccupa affatto, data la stabilità finanziaria su cui il club si basa da anni ormai. Ovviamente appare alla luce dei numeri, con il monte ingaggi in costante aumento, appare indispensabile un ritorno in Champions League. Gattuso è avvisato.