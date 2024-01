Napoli, Perez il sesto acquisto. Il Mattino: “Spesi 51 milioni di € nel mercato di gennaio”

Per recuperare il tempo perduto, la SSC Napoli ha deciso di mettere mano al portafogli ed investire pesantemente sul mercato di gennaio. Sono sei, infatti, i colpi messi a segno dalla proprietà partenopea, con il nuovo difensore, Perez, che dovrebbe essere ufficializzato l’inizio della prossima settimana.

Come riporta l’edizione odierna de Il Mattino, infatti, sono ben 51 i milioni investiti da Aurelio De Laurentiis per rinforzare la squadra nel mercato di gennaio: “Certamente De Laurentiis ha scucito circa 50 milioni di euro per rinforzare la squadra, mettendo a disposizione di Mazzarri cinque rinforzi per provare a risalire la china”.

“È anche vero però che il patron ne aveva incassati esattamente la metà dalla cessione di Elmas passato a fine dicembre al Lipsia a titolo definitivo (25 milioni nelle casse azzurre). Perez è il quinto rinforzo in ordine di tempo che arriva al Napoli”.

“A conti fatti da Mazzocchi (3 milioni alla Salernitana) a Perez (18 all’Udinese), passando per Traorè (prestito oneroso di 5 milioni con diritto di riscatto fissato a 25), Ndonge (20 milioni al Verona) fino ad arrivare a Dendonker (prestito oneroso di 5 milioni con diritto di riscatto a 9 all’Aston Villa), il Napoli ha speso 51 milioni”, conclude Il Mattino.

NEHUEN PEREZ IL SESTO ACQUISTO DEL NAPOLI NEL MERCATO DI GENNAIO: CON L’ARRIVO DEL DIFENSORE IL PRESIDENTE AURELIO DE LAURENTIIS HA INVESTITO 51 MILIONI DI EURO

Con l’annuncio del nuovo difensore, la SSC Napoli ha utilizzato il mercato di gennaio per correggere gli errori del mercato estivo. Con oltre 50 milioni di euro De Laurentiis ha regalato a Mazzarri sei nuovi giocatori e l’obiettivo, ora, è portare la squadra tra le prime quattro del massimo campionato italiano.