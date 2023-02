Napoli perfetto e calciatori che non trovano spazio. Spalletti: “Bisogna lasciar fuori qualcuno”

La SSC Napoli, quest’anno, è una macchina da guerra. La squadra di Luciano Spalletti migliora con il passare delle giornate e la sensazione è che sarà difficile togliere il titolo di campioni d’Italia agli azzurri.

Nel Napoli che ha creato Luciano Spalletti, però, ci sono calciatori che purtroppo vengono sacrificati per via della differenza rispetto ai titolari. È il caso di Gianluca Gaetano, il quale non sta riuscendo a trovare spazio in squadra. Durante la prima parte di stagione il mister è riuscito a trovargli scampoli di partita, ma ora non riesce a tagliarsi la sua fetta di campo.

Proprio durante l’ultima conferenza stampa, l’allenatore partenopeo ha parlato del suo centrocampista: “Gaetano diventerà uno dei più grandi centrocampisti che c’è in circolazione e deve giocare è vero, però poi ci sono altre considerazioni e altri calciatori e quando si fa l’allenatore bisogna lasciar fuori qualcuno e a volte non è neanche meglio di quello che gioca, ma quello che gioca fa funzionare meglio gli altri 10“.

“Sono considerazioni che vanno fatte nel complesso per portare un contributo alla squadra, alla società, ai tifosi, alla città, tutto per lei“.