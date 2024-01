Napoli, pericolo clausola per Osimhen: David, Højlund e Gimenez i sogni per l’attacco

Gli scout del Napoli, da sempre attenti ai talenti presenti sul mercato, sono già al lavoro in vista della prossima sessione di mercato. Nei piani del presidente De Laurentiis non sono previsti grandi stravolgimenti, eppure non è da escludere che uno dei titolarissimi della rosa possa partire.

Stiamo parlando di Victor Osimhen che entro la prossima estate potrebbe lasciare Napoli. Il nigeriano, infatti, dopo la scorsa stagione in maglia azzurra è entrato nel mirino di diversi club. Non solo le big europee, ma anche gli arabi potrebbero tentare di portarlo via ai napoletani.

A fine dicembre, infatti, il fuoriclasse azzurro ha firmato un nuovo contratto con clausola da 130 milioni di euro. Con il pagamento di questa somma, qualsiasi club estero può acquistarlo senza interpellare la SSC Napoli

QUALE ATTACCANTE POTREBBE ESSERE IL SOSTITUTO DI OSIMHEN?

Negli ultimi mesi vari sono i nomi accostati al club azzurro: da David a Højlund passando per Gimenez. Quest’ultimo, in particolare, è finito da qualche mese nel mirino della proprietà partenopea. Con la maglia del Feyenoord, quest’anno, ha messo a segno 20 reti in 19 partite. La sua valutazione è sempre in crescita e al momento è compresa tra i 40 e i 50 milioni di euro.

È stato proprio l’agente del calciatore, Juan Guzman, a parlarne ai microfoni di Tuttomercatoweb.com lo scorso novembre: “Santiago in Italia? Penso sia possibile, per fisico, velocità e caratteristiche, potrebbe giocare benissimo nell’Inter o nel Napoli che leggo siano interessate a lui, ma anche nel Real Madrid e nel Tottenham. Per come sta giocando, mi sembra adatto a ogni campionato europeo“.