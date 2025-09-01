Napoli pesante, Conte e il messaggio per Lucca: “Romelu si è fatto male e lui ora deve accelerare”

Antonio Conte, al termine della sfida tra Napoli e Cagliari, ha motivato la scelta di sostituire Lucca con Ambrosino nei minuti finali. L’allenatore ha spiegato che contro avversari che si chiudono con due linee compatte di giocatori, la strategia più immediata resta quella di muovere il pallone da un lato all’altro del campo.

“Contro squadre che si abbassano così con due linee di calciatori, alla fine la cosa più semplice è girare palla da una parte e dall’altra. Non siamo stati puntualissimi su tutti i cross. Ma in queste partite devi avere la pazienza, devi trovare le soluzioni ma bisogna finalizzare. Lucca è un ragazzo che è stato preso per imparare da Lukaku e crescere dietro Lukaku. Romelu si è fatto male e lui deve accelerare. Deve capire bene come entrare nei meccanismi della squadra”.

Conte ha poi continuato: “L’ho detto anche in precedenza: comunque, cambia il prezzo dei giocatori che possono darci una mano e saranno il futuro del Napoli. Abbiamo cercato di completare la rosa. Lo scorso anno, non avendo altre competizione, quelli che avevamo ci bastavano”.

Il tecnico ha quindi posto l’accento sulla crescita del giovane attaccante: Lucca è stato ingaggiato per fare esperienza accanto a Lukaku, osservando e imparando da lui per migliorare gradualmente. L’infortunio occorso a Romelu Lukaku, però, ha cambiato i piani. Ora Lucca è chiamato ad accelerare il suo percorso, dimostrando di poter entrare pienamente nei meccanismi del gruppo.