Napoli, Petagna: “Addio Insigne, ho un messaggio per il mio capitano”

Al termine della partita contro la Sampdoria, l’attaccante del Napoli, Andrea Petagna, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato della vittoria ed anche di un suo compagno di squadra, Lorenzo Insigne.

“È il nostro capitano, deve darci una mano in questi sei mesi per arrivare in Champions. Sono contento, dovevamo fare tre punti per dare seguito al pari di Torino“.

“L’importante era il risultato, qui non vincevamo da tre partite. Quando non giochi tanto perdi un po’ di certezze, poi con il gol prendi fiducia e cambia tutto“.

Parole importanti quelle dell’attaccante azzurro, il quale ha lanciato un messaggio anche all’attuale capitano del Napoli, Lorenzo Insigne.

Petagna ha infine dichiarato: “Adesso torna Osimhen e cercherò di ritagliarmi il mio spazio, poi c’è Dries che il nostro campione“.