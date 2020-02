Napoli, Petagna andrà subito via? De Maggio: “Pedina di scambio per arrivare ad un grande giocatore”

Il calciomercato è ormai terminato da oltre due settimane. Nonostante ciò, le squadre di Serie A sono già al lavoro per iniziare le trattative per gli eventuali colpi del mercato estivo. Attualmente, infatti, l’acquisto di un calciatore prevede molte prerogative che comporta l’inizio della trattativa molto prima. Il Napoli, in particolare, è una squadra che di solito impiega mesi per concludere un affare.

Ai microfoni di Kiss Kiss Napoli è intervenuto Valter De Maggio il quale ha parlato non solo del Napoli in generale, ma anche di una possibile trattativa di mercato che coinvolgerebbe un nuovo acquisto azzurro che arriverà solo a giugno. Ecco quanto evidenziato da SpazioNapoli.it: “Demme l’ha volluto Gattuso, l’ha indicato lui a Giuntoli. Come Lobotka, Politano lo prendono perché Gattuso usa il 4-3-3, Petagna e Rrahmani li prendono dopo aver parlato con Gattuso. Ora perché sconfessare quanto fatto? Il lavoro di Gattuso si sta vedendo.”

“Secondo me il Napoli ha preso Petagna perché vuole Belotti, lo potrebbe usare come pedina di scambio. Secondo me sarebbe perfetto“.

Valter De Maggio, quindi, parla di un possibile scambio tra Petagna e Belotti. La trattativa, durante il prossimo mercato, potrebbe davvero esserci se si considera che il Torino ha trattato diverse volte l’attaccante della SPAL e che il Napoli si è interessato in passato a Belotti.

Ovviamente, per acquistare Belotti, il Napoli dovrebbe mettere sul piatto anche una cifra in contanti. L’attaccante della Nazionale italiana, infatti, ha una clausola rescissoria da 100 mln di euro. Il suo valore, attualmente, non è certo di 100 mln ma poco meno della metà. Aurelio De Laurentiis, nel prossimo mercato estivo, quindi, potrebbe fare un grande botto di mercato. Questo anche in considerazione del fatto che il rinnovo di Milik sembra essere davvero complicato e per evitare un nuovo caso Mertens-Callejon, il presidente potrebbe cedere il suo attaccante durante il prossimo mercato estivo. A quel punto, al Napoli servirebbe un nuovo bomber e Belotti è sempre stato un pupillo del presidente De Laurentiis.