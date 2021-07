Napoli, Petagna in bilico: la sua cessione può valere un tesoretto

Il reparto del Napoli che ha meno bisogno di rinforzi o modifiche è indubbiamente quello offensive. Già solo per quanto riguarda il ruolo di centravanti, la rosa azzurra vanta di ben 3 pedine: Victor Osimhen, Dries Mertens e Andrea Petagna. Considerando che il primo partirà a gennaio per la Coppa d’Africa e che il secondo risulta spesso in precarie condizioni fisiche, è difficile al momento ipotizzare la cessione del terzo.

Difficile ma non impossibile. Andrea Petagna infatti appare ai margini della rosa del Napoli, nonostante il suo ottimo apporto nelle partite in cui è stato chiamato in causa da Gennaro Gattuso. Il suo valore però, che si attesta intorno ai 20 milioni di euro, ingolosisce Aurelio De Laurentiis e tutta la dirigenza azzurra.

Dalla sua cessione infatti, come scrive nelle ultime ore il Corriere dello Sport, il club partenopeo potrebbe guadagnare una bella somma da reinvestire sul mercato, casomai per l’acquisto di giocatori più giovani con cui fare plusvalenze.

Ovviamente l’ultima parola spetta a Luciano Spalletti, che prima di prendere decisioni vuole visionare tutti i componenti della rosa durante il ritiro di Castel di Sangro. Solo allora, dopo aver testato con mano la materia prima, il tecnico livornese si pronuncerà sulla qualità dell’organico, influenzando il calciomercato in entrata ed in uscita.

Su tutti, il club più interessato alle sorti di Andrea Petagna rimane il Torino. Il club granata aveva cercato il calciatore azzurro già nella scorsa finestra di mercato, senza però giungere ad un accordo. Ora forse i tempi potrebbero essere maturi per chiudere l’affare,