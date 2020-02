Napoli, Petagna possibile pedina di scambio per il sogno Belotti

Secondo quanto descritto dai colleghi di AreaNapoli.it si starebbero facendo sempre più insistenti in quel di Napoli le voci che vedono Andrea Petagna come pedina di scambio per Andrea Belotti. Tra i tifosi partenopei infatti vi è molto scetticismo riguardo all’eventuale futuro utilizzo in maglia azzurro dell’attuale attaccante della SPAL.

L’ipotesi molto accreditata nell’ambiente partenopeo è che l’acquisto di Andrea Petagna per la prossima stagione sia stato portato a termine solo per sfruttare il cartellino del calciatore in eventuali trattative future. Tra queste bisogna annoverare il nome di Andrea Belotti, vero e proprio sogno del presidente azzurro Aurelio De Laurentiis.

L’attaccante granata è stato spesso e volentieri nel mirino della dirigenza azzurra. L’ostacolo più grande per arrivare al “Gallo” è rappresentato però dal presidente del Torino Urbano Cairo. Forse però, con l’inserimento di un attaccante già pronto per la Serie A qual è Andrea Petagna, le richieste granata potrebbero scendere.

Ovviamente l’eventuale trattativa comporterà un sostanzioso conguaglio economico che il Napoli dovrà versare nelle casse del Torino. Nulla comunque di concreto al momento, ma l’idea stuzzica parecchio, sia i tifosi napoletani che il presidente Aurelio De Laurentiis. In effetti l’acquisto di Petagna ha destato non pochi dubbi alle pendici del Vesuvio. Chissà quindi che l’ipotesi non possa diventare realtà nella prossima stagione.