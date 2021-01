Napoli, Petagna verso il forfait: con la Juventus Llorente dal primo minuto?

Contro la Fiorentina la SSC Napoli ha giocato una grande partita mettendo a segno ben sei reti. La squadra di Rino Gattuso ha riposto molto bene in vista della prossima gara, la finale di Supercoppa, contro la Juventus.

Al termine della gara, Rino Gattuso ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato della situazione attaccanti. Ecco i principali aspetti evidenziati:

“Noi siamo completi. Petagna ha preso una botta al polpaccio e speriamo non sia nulla di grave. Fernando è un giocatore che resterà con noi, vediamo gli ultimi giorni ma in questo momento non si muove perché non sappiamo quando torna Osimhen, Mertens non è ancora al massimo e la caviglia non gli dà pace”.

“Sugli attaccanti in questo momento non siamo messi benissimo, ma una soluzione la troveremo. Credo Petagna ce la farà, vedremo. Fernando ci aiuterà“.

Tuttavia, secondo le ultime indiscrezioni, Andrea Petagna potrebbe dare forfait. Al suo posto, quindi, Rino Gattuso è pronto a schierare Fernando Llorente dal primo minuto contro la Juventus. L’ex attaccante bianconero non gioca una partita da titolare da oltre un anno, ovvero quando in panchina vi era Carlo Ancelotti.