Napoli, Petagna verso la Sampdoria: spunta una clamorosa idea di scambio

Ormai manca pochissimo alla chiusura di questa sessione estiva di calciomercato. Più o meno una 30ina di ore e non sarà più possibile mettere nero su bianco operazioni di mercato. In casa Napoli è molto probabile che l’ultimo colpo in entrata sia Anguissa, in queste ore a Villa Stuart per le visite mediche.

Non è detto però che le operazioni in uscita siano concluse. Da sistemare rimane qualche esubero, come Palmiero, Machach e probabilmente Gaetano. Inoltre nelle ultime ore Andrea Petagna è diventato un nome caldissimo in ottica Sampdoria.

A riportare la notizia dell’imminente fumata bianca di quest’ultimo ci hanno pensato prima l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, poi la radio ufficiale del Napoli, Kiss Kiss. Per l’ufficialità mancano da definire le modalità dell’operazione. Inoltre c’è da convincere Luciano Spalletti, non così contento di lasciar andare il centravanti ex SPAL.

Da Sportitalia comunque fanno sapere, secondo almeno quanto sostenuto da Gianluigi Longari, che tra Sampdoria e Napoli potrebbe anche nascere una pazza idea di scambio. Per evitare di mettere sul piatto i milioni richiesti dal club partenopeo infatti, i blucerchiati starebbero pensando di offrire ai partenopei il cartellino di Keita Balde Diao.

Un clamoroso intreccio che potrebbe prendere piede in queste ultime ore di mercato. In quel di Napoli le valutazioni da fare sono molte. Il reparto offensivo è sì completo, ma con l’eventuale addio di Petagna si rischia di rimanere scoperti in quel di gennaio, quando Victor Osimhen sarà impegnato per un mese intero in Coppa d’Africa.